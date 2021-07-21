من إجازته الصيفية..العسيلي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

هنأ المطرب محمود العسيلي جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال صورة شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر "العسيلي" في الصور أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية، وكتب تعليقا قائلا: "عيد مبارك..صيف سعيد للجميع".



كانت آخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج. ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.