رئيس الرعاية الصحية يهنئ المصريين بعيد الأضحى .. ويشرح استراتيجية عمل الهيئة

هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله المولى عز وجَّل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، ومتمنيًا أن يحقق الله كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورُقي وإذدهار لبلدنا الحبيبة مصر.





وذلك خلال فيديو نشرته الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحات الفيسبوك الرسمية لها على مواقع التواصل الإجتماعي "الرئيسية" https:fb.watchv1QkoLd7oM، و"الفرعية" بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).





وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الفيديو، إلى تزامن هذا العيد مع أهم حدث شهدته مصر خلال عام 2021، وهو إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ميلاد #الجمهورية_الجديدة، وتوقيع وثيقة انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري <<حياة كريمة>> ليكون علامة مضيئة وسُنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية، ويقينًا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبيّة..





وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكبر داعم للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهودها المبذولة والمتواصلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصري وبجودة عالمية.





كما شرح السبكي، استراتيجية عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل تدشين الجمهورية الجديدة، نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابقًا لأعلى معايير الجودة العالمية ومواكبًا لكل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، مؤكدًا مواصلة الهيئة الجهد والعمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي بمصر، كجزء من كونها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر"، وكجزء من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمصر 2030.





وفي سياق متصل، وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، برقية تهنئة إلى الإعلاميين والصحفيين بعيد الأضحى المبارك.





وجاء نص برقية تهنئة الدكتور أحمد السبكي كالتالي: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبات السعيدة بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والخير والسلام، واستمرار الرُقي والإزدهار الذي تشهده الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".



