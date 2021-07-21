رسالة الفرح ٥" عظة البابا تواضروس بالأربعاء الأسبوعي



تيموثاوس الشخصية الأولى الجميلة بيقدمها لنا بولس الرسول مكتوبة باسمه رسالتين في النهاية والرسالة الثانية آخر رسالة كتبها بولس الرسول وهو بيستودع فيها كل خبراته وكلمة تيموثاوس معناها مكرم من الله ويشرح لنا قد إيه هو كان ناجح وفي وسط النجاح ناخد بالنا فيه حاجة بتضيع الخدمة وهى إن الجميع بيطلب ما هو لأنفسهم وليس ما هو ليسوع المسيح ودي خطية الذات إنه شايف نفسه معندوش إحساس بالآخر.



إحساس رائع بالمسؤلية وحرارة الروح لما بولس في السجن ويطلب من تيموثاوس يطمنه على أهل فيلبي، كان ممكن مايسألش عليهم ويبرر لنفسه بحجة السجن اللي هو فيه، لكنه اهتم بأحوالهم.

وتيموثاوس كان بيخدم ويهتم بأحوالهم بإخلاص وأمانة، وهنا وضح لنا إن اللي بيخدم بإخلاص قلة وكتير سابوه.



مضيفا: "وَأَمَّا اخْتِبَارُهُ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَوَلَدٍ مَعَ أَبٍ خَدَمَ مَعِي لأَجْلِ الإِنْجِيلِ"

عايز يقول إن تيموثاوس تتلمذ على إيده كإبن لأب خدم لأجل الإنجيل.

تيموثاوس كان أبوه أممي وأمه يهودية وتربى تربية كويسة وأخده بولس الرسول وختنه حسب العادات اليهودية عشان يخدم في صفوف اليهودية والأهم من كل ده اتضاعه فعلًا اللي يخلي الخادم ناجح أمام المسيح هو اتضاعه وليست مواهبه أو اجتهاده أو علمه (على ابن الطاعة تحل عليه البركة) ابن الطاعة شخص متضع أما المخالف حاله تالف خالص.وفعلًا تيموثاوس عاش تلمذة حقيقية وبإخلاص.



اختتم: يهوذا لما كان تلميذ المسيح شاف معجزاته وكلماته وكانت حياته في وسط التلاميذ كويسة ومع ذلك نسي اتضاعه ووقع في هوة الذات ووقع في خطية الخيانة.نعمة كبيرة للإنسان أنه يتتلمذ تلمذة حقيقية، ونسمع في تاريخ القديسين والأباء والبرية إزاي يتتلمذ مثلًا القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة وتادرس تلميذه، والأنبا شنودة رئيس المتوحدين وويصا تلميذه، القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم والقديس ميخائيل البحيري تلميذه.





اختتم: التلمذة أحد روافد النجاح واستمرار الخدمة والمسؤلية من جيل إلى جيل تلاميذ المسيح كانوا مخلصين زي يوحنا الحبيب كان يتكئ راسه على صدر المسيح وكرمه المسيح بكتابة سفر الرؤيا والرسائل والإنجيل وكتب حاجات التلاميذ الأخرين لن يحصلوها أو يعيشوها، زي الصلاة الوداعية ويسجلها مش مذكورة في البشاير الثلاثة وسفر الأبدية (الرؤيا) والرسائل الثلاثة اللي بيتكلم فيها عن المحبة.

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: بولس الرسول وهو بيكتب الرسالة كان في هدوء السجن وبيكتبها لشعب بيحبه وخدمه وفي حضور الخادم أبفردوتس.ورسالة فيلبي فيها ٤ شخصيات:أولًا: شخصية المسيح.ثانيًا: شخصية بولس الرسول.ثالثًا: شخصية تيموثاوس.رابعًا: شخصية أبفرودتس.والجزء ده بيتكلم عن اثنين تيموثاوس وأبفرودتس وبيقدم في الرسالة نماذج لخدام متضعين.تابع البابا فى عظته الأسبوعية: وبيقدم الصورة والنصيحة والوصية مطبقة في حياة تيموثاوس وأبفرودتس.وفي آخر الرسالة بيتكلم عن أختين خادمتين اختلفوا مع بعض، واحدة اسمها أفودية ومعناها رائحة طيبة والثانية اسمها سِنتيخي ومعناها حظ كويس.بولس الرسول بيقدم لنا صورة خادمين ناجحين وفي آخر الرسالة يعبر على اختلاف الواقع بين خادمتين، أفودية وسِنتيخي وبيقدم لنا في الأول الصورة البيضاء اللامعة وبعد كده بيقدم لنا الصورة اللي بتتشوه شوية بسبب الاختلاف اللي موجود.مضيفا: وفي الجزء الأول وضح لنا إخلاء ربنا يسوع المسيح وعمل إيه واتضع إزاي.وقدم لنا شخصية بولس الرسول نفسه الخادم المشتاق لرعيته وخدمته بالرغم من إنه في السجن وفرحان إن أهل فيلبي فكروا فيه رغم ضعف إمكانيتهم.