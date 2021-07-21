Advertisements

قفزة في صادرات اليابان مع قوي من الولايات المتحدة والصين

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
قفزت صادرات اليابان في يونيو يقودها طلب أمريكي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، مما عزز الآمال في تعاف تغذيه الصادرات بثالث أكبر اقتصاد في العالم.

زادت الصادرات 48.6 % على أساس سنوي في يونيو حزيران، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيرا بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي.

وظل نمو الصادرات قويا حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي .

وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس كورونا في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.

وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019. وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.

كان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 بالمئة في يونيو، وفقا لنتائج استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد زيادة بلغت 49.6 بالمئة في مايو، كانت الأقوى شهريا منذ أبريل 1980.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة تقرب رونالدو من مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ ساعتين

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تألقه الكبير.. الأهلي يكافئ صاحب الرئات الثلاث

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

08:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان