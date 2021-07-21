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Coco chanel .. مصممة أزياء مسرحية شريهان الجديدة تكشف تفاصيل جديدة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:25 م
مسرحية شريهان الجديدة Coco chanel
مسرحية شريهان الجديدة Coco chanel
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Coco chanel، تصدرت مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفصايل عرض مسرحية Coco chanel.

الإعلان عن مسرحية Coco chanel

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب  على موقه "فيسبوك" برومو مسرحية شريهان الجديدة Coco chanel، قائلة:" النجمة شريهان تتألق من جديد في أجدد أعمالها المسرحية..كوكو شانيل تعرض الأن على شاهدVIP.. من تأليف د.مدحت العدل وإنتاج العدل جروب".

منصة شاهد VIP تطرح مسرحية شريهان الجديدة

طرحت منصة شاهد VIP، بالبدء في طرح مسرحية Coco chanel الجديدة، والتي تم تأجيلها عدة مرات، التي تعود بها ملكة الاستعراض الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب سنوات. 

ما هي مسرحية شريهان الجديدة؟

تعتبر Coco chanel من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.

وأوضح المنتج جمال العدل، أن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.

كما أكد "العدل" للجمهور العربي على استمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.


تفاصيل أزياء مسرحية Coco chanel

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة Coco chanel للنجمة شريهان التي تم عرضها على منصة شاهد بالأمس.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة Coco chanel".

ولفتت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وقالت: "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

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