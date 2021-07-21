Advertisements
Coco chanel .. مصممة أزياء مسرحية شريهان الجديدة تكشف تفاصيل جديدة
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:25 م
Advertisements
Coco chanel، تصدرت مسرحية كوكو شانيل للفنانة شريهان مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفصايل عرض مسرحية Coco chanel.
الإعلان عن مسرحية Coco chanel
نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب على موقه "فيسبوك" برومو مسرحية شريهان الجديدة Coco chanel، قائلة:" النجمة شريهان تتألق من جديد في أجدد أعمالها المسرحية..كوكو شانيل تعرض الأن على شاهدVIP.. من تأليف د.مدحت العدل وإنتاج العدل جروب".
منصة شاهد VIP تطرح مسرحية شريهان الجديدة
طرحت منصة شاهد VIP، بالبدء في طرح مسرحية Coco chanel الجديدة، والتي تم تأجيلها عدة مرات، التي تعود بها ملكة الاستعراض الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب سنوات.
ما هي مسرحية شريهان الجديدة؟
تعتبر Coco chanel من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.
وأوضح المنتج جمال العدل، أن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن "العدل جروب" دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة "ديكور- موسيقي –أغانٍ- استعراضات - راقصين" بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.
كما أكد "العدل" للجمهور العربي على استمرار مسيرته الإنتاجية وطرح كل جديد، وبأحدث التقنيات، بما يتناسب مع الذوق العام للمشاهد العربي.
تفاصيل أزياء مسرحية Coco chanel
كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة Coco chanel للنجمة شريهان التي تم عرضها على منصة شاهد بالأمس.
ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت: "لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة Coco chanel".
ولفتت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.
وقالت: "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements