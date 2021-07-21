"حماية المستهلك": الجهاز يعمل خلال أجازة العيد بكافة المحافظات

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك إن الجهاز يستقبل شكاوي المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة العمليات المتواجده بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.





وأضاف حسام الدين أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع و الخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين .

وقد أسفرت حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عن الاتي :





تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت محلات بيع اللحوم بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت الحملات عن تحرير إثنا عشر محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة .





كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على عدد تسع مولات للتأكد من الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات .





وشارك فرع الجهاز بأسيوط مع الطب البيطري في المرور على عدد أربعين شادرًا للحوم للتأكد من إلتزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة وكمية 50 كيلو من الكبدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لإتخاذ شئونها .





وقام فرع الجهاز بأسوان بالمرور على الأسواق بالمحافظة ،وتم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك .





كما قام فرع الجهاز بالقليوبية بالمرور علي عدد من الأسواق التجارية ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها والتأكد من صحة هذه التخفيضات ، كما تم المرور على عدد من محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة .





وفي فرع الإسكندرية قام فرع الجهاز بالمحافظة بالمرور علي عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة للتأكد من الإلتزام بقائمة الأسعار المعلنة وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية بخلاف السعر المعلن عنه و الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.





وصرح حسام الدين أن جهاز حمايه المستهلك يستهدف دعم الإقتصاد الوطني وتشجيع التجار علي الإلتزام بصون وحمايه حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن اية شكاوي عن طريق التواصل مع الجهاز وهي الخط الساخن ١٩٥٨٨ من اي خط أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب ٠١٥٧٦٦٦٩٩٩٩ او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك