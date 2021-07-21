مايا دياب توجه رسالة لجمهورها بالتزامن مع عيد الأضحى





وظهرت "دياب" في الصور ببدلة بيضاء، وتاج زفاف، وكتبت تعليقا قائله: "إن شاء الله هالعيد بجيب الصحة لكل العالم والخير والسلام لكل قلوبنا".





جدير بالذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري، كما تواجدت في رمضان من خلال أحد الإعلانات المصرية.





هنأت الفنانة مايا دياب جمهورها ومحبيها، بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عدد من الصور شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".