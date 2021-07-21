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إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت ملاهي المنصورة المقامة علي حديقة شجرة الدر،التابعة لحي غرب المنصورة، إقبالًا شديدًا في بداية ساعات ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، وكان الإقبال لكافة فئات المواطنين، ومن مختلف المراحل العمرية، وان كانت فئة الشباب هي الأكثر سيطرة على المشهد خاصة، وأن وجودهم لم يقتصر علي الألعاب فقط، لكن كان الرقص على الأغاني التي تقوم الملاهي بتشغيلها كان هو الأكثر انتشارًا.


ورصدت عدسة "الفجر" أثناء جولتها في الملاهي كل ما بها من ألعاب وفرحة الأطفال بإجازة العيد واستمتاعهم بالألعاب وسط أهاليهم وانتشار لبائعي ألعاب الأطفال والبالونات بأشكالها وألوانها وبائعي الحلوي المنتشرين بكل ارجاء الملاهي


كما رصدت "الفجر" تجمعات للشباب داخل مدينة الملاهي وهم يرقصون على الأغاني التي يقوم أصحاب فروشات بيع ألعاب الأطفال وبائعي الحلوى بتشغيلها وكذلك القائمين على تشغيل الألعاب الخاصة بالملاهى.




وكانت الفجر قد نشرت إقبال المواطنين علي الرحلات النيلية بحديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، العديد من الشاب للتنزه في رحلة بالجدافات أو المراكب، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.






وشهدت الرحلات النيلية إقبالًا متوسطًا من المواطنين، لقضاء إجازة العيد، والاستجمام بالنيل خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وسط أجواء مبهجة على أنغام الأغاني.






ورصدت "بوابة الفجر"، فرحة المواطنين بعودة الحياة مرة أخرى، حيث عبر الدكتور أحمد توفيق، عن سعادته بعودة الحياة خاصة بعد إلغاء كافة الاحتفالات بالأعياد الماضية، على مدار عامين، والتزامهم المنازل خوفًا من التقاط عدوى فيروس كورونا.


وأكد أن الرحلات النيلية تعتبر من أهم طقوس الاحتفالات بالأعياد والمناسبات لدى المصريين، وأفضل تجمع للأسر والعائلات لتغير شعورهم، وتزيد من فرحتهم وسعادتهم.




وتوافد عشرات الشباب على استئجار الجدافات النيلية، مع الالتزام بارتداء "اللاف جاكت"، كإجراء احترازي تجنبًا لأي حوادث.


وأكد علي حسن، مالك الجدافات، أن الرحلة مدتها ربع ساعة، وبسعر رمزي للفرد 10 جنيهات فقط، ويمكن لفردين استئجار الجداف، ويتم متابعتهم من خلال مركب صغير، تجنبًا لأي طوارئ.






وأضاف أن عودة الاحتفالات بالاعياد جعلت المواطنون يشعرون بالفرحة، وإقدامهم بشكل كبير على التنزه سواء داخل الحديقة والاستمتاع بالمساحات الخضراء، أو اختيار المراكب النيلية والجدافات.




فيما أوضح سعيد محمود، مالك مركب نيلية، أن الإقبال مازال متوسطًا حتى منتصف اليوم الأول، وتم طرح تذاكر بسعر 10 جنيهات للفرد لمدة ربع ساعة، عدا الأطفال حتى عمر 8 أو 10 سنوات مجانًا.






وأشار إلى أن الرحلة تستغرق من ربع لثلث ساعة، وتبدأ من داخل الحديقة، وصولًا للكوبري العلوي بنهاية المشاية، وعودتهم للحديقة مرة أخرى، ويتم تشغيل أغاني متنوعة لتسلية الركاب، فيما يقوم بعض الشباب بالرقص ابتهاجًا بفرحة العيد.


وتابع "الرحلات النيلية مرتبطة بالمصريين، ولازم في العيد يركبو مركب، واحنا بنراعي الكل، ولو عيلة كبيرة 4 أفراد مثلا، بنعمل ليهم خصم، علشان الكل يفرح ويتبسط.

إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)
إقبال كبير علي الملاهي وحدائق المنصورة مع بداية ليل اليوم الثاني لعيد الأضحى (صور وفيديو)

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