في العيد الـ61 للتلفزيون المصري.. 'الإعلاميين': دائمًا مساند للدولة المصرية

قدّم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة التهنئة للإعلاميين، بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في 21 يوليو عام 1960.





وقال نقيب الإعلاميين في تهنئته، إن فكرة إنشاء التليفزيون المصري، بغرض تعليم الشعب، وتثقيفه، ومحو أميته، وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيلة.





وأضاف أن التليفزيون استهل إرساله بقناة واحدة، وكان زمن الإرسال محدد بـ6 ساعات فقط يوميًا، وقدّم التليفزيون برامج شاملة من توعية وإرشاد للمزارعين، وبرامج تعليمية في جميع المراحل، وبرامج للأطفال، وفوازير رمضان التي اشتهر في تقديمها ثلاثي أضواء المسرح، ليتسع بعد مرور الوقت بالعديد من القنوات، لتعظيم إمكانياته، ليؤدي الدور المنوط بة التوعوي والتنويري في المجتمع المصري.





وتابع: "التليفزيون المصري دائمًا مساند للدولة المصرية في كل المِحن والأزمات التي تواجهه، كما أنن يسير بخطة ثابتة نحو الإصلاح والتحديث والتطوير".



