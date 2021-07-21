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في ثاني أيام العيد.. الهضبة يتألق في الساحل الشمالي (صور)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألق الهضبة عمرو دياب، في إحدى حفلات عيد الأضحى  بالساحل الشمالي حيث انتشرت بعض الصور له من الحفل.

وظهر تواجد الهضبة، وهو يغني بحضور عدد من الجمهور، حيث قدم باقة من أروع أغانيه.

وكان آخر حفلات الفنان عمرو دياب، بالسعودية وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خلال الحفل منها "يا أنا يا لا"، و"أجمل عيون"، "يا ساحر"، "قمرين"، وسط تفاعل كبير من جمهوره.


وطرح الهضبة عمرو دياب في هذا الصيف عدد من الأغاني والتي لاقت إعجاب الجمهور ومنها "اتقل"،"الدنيا بترقص".
في ثاني أيام العيد.. الهضبة يتألق في الساحل الشمالي (صور)
في ثاني أيام العيد.. الهضبة يتألق في الساحل الشمالي (صور)

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