درجات الحرارة غدا الخميس 22 يوليو 2021 ثالث أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن درجات الحرارة غدًا الخميس 22 يوليو 2021 في مناطق جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية درجات الحرارة غدا الخميس 22/7/2021 ثالث أيام عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر.





وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.









درجات الحرارة غدًا الخميس في مدن ومحافظات مصر





العظمى الصغرى





القاهرة 36 24





الإسكندرية 30 23





وادي النطرون 35 24





طنطا 36 24





شبين الكوم 36 24





دمنهور 33 24





بلطيم 32 23





مطروح 30 23





السلوم 30 23





سيوة 36 23





بورسعيد 32 24





دمياط 31 23





الزقازيق 36 24





المنصورة 35 24





الإسماعيلية 36 24





السويس 36 24





العريش 31 24





رفح 30 23





رأس سدر 35 25





نخل 34 19





نويبع 37 28





طابا 36 23





كاترين 32 21





الطور 37 25





شرم الشيخ 38 28





الغردقة 38 28





مرسى علم 38 27





الفيوم 36 24





بني سويف 36 25





المنيا 37 25





أسيوط 38 26





سوهاج 38 26





قنا 39 27





الأقصر 40 27





أسوان 42 28





إدفو 43 29





أبو سمبل 42 29





الوادي الجديد 41 27





شلاتين 39 27





أبو رماد 38 26





حلايب 36 28





رأس حدربة 35 28



