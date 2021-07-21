البرازيل تسجل 1424 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1424 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 544 ألفًا و180 حالة على مستوى البلاد.





وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية - أن عدد إصابات كورونا بلغ الآن 19 مليونا و419 ألفًا و413 إصابة، عقب تسجيل 27 ألفًا و592 حالة إصابة جديدة على مدار أمس.





وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 18 مليونا و124 ألفا و621 حالة على مستوى البرازيل.









وفي سياق متصل، أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس، بأنه تم إعطاء إجمالي 123.9 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.





وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19.4 مليون حالة، بالإضافة إلى 542 ألفًا و756 وفاة.





وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و20 أسبوعًا.





الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.





وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.





قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.





وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.



