الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم نتائج قوية للشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الأربعاء مع تجدد التفاؤل حيال سلامة قطاع الشركات بالولايات المتحدة بعد نتائج ربع سنوية قوية من شركات مثل جونسون أند جونسون وكوكا كولا.





وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليصل إلى 34556.96 نقطة.









وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.1 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 4331.13 نقطة.





وصعد المؤشر ناسداك المجمع 9.9 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 14508.747 نقطة.