محاضر وغرامات ضد الذبح المخالف بالطالبية والدقي

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للذبح في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال عيد الاضحى المبارك والتاكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح بالشوارع والطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثيرا سلبيا علي البيئة وفتح المجازر بالمجان.



تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في ضبط عدداً من حالات الذبح بالشوارع اليوم من خلال المتابعات الميدانية وقد تم رفع الإشغالات وتحصيل غرامات علي المخالفين وتمت الحملات بمتابعه من السيد أشرف تامر رئيس حي الطالبية .



كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير عدد ٤ محاضر بيئه لمخالفه الذبح خارج المجزر وعدد ٦ محاضر اشغال للطريق العام وذلك تحت أشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.