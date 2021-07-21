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في طريق التعافي.. بشرى سارة للقطاع السياحي (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:05 م
أمنية فوزي
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قال عادل صابر عضو غرفة شركات السياحة، إن كل من يعمل في قطاع السياحة تأثر تأثرًا سلبيًا، والمؤشرات الجديدة تقول إن السياحة المصرية في طريقها للتعافي.

وأضاف عضو غرفة السياحة، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعدل الشهري للسائحين في مصر زاد، وكذلك الطيران المنتظم، بالإضافة إلى زيادة بعض الجنسيات الجديدة في مصر.

وأكد أن هناك بوادر تؤكد أن مصر في طريقها للسياحة، متابعًا: "الدولة صرفت مساعدات لقطاع السياحة للمحافظة على العمالة، والمساعدة في التعثر".

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