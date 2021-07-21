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بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يؤجل مسئولو نادي بيراميدز حسم مصير انتقال نبيل عماد دونجا والبوركيني إريك تراوري لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

جاء ذلك، خاصة وأن الثنائي أصبحا على ردار الزمالك بقوة بعدما أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، ترحيبه بضم اللاعبان لصفوف فريقه بداية من الموسم المقبل.

 

وفضل مسئولي بيراميدز تأجيل حسم مصير ثنائي الفريق لحين عرض الأمر على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق السماوي، والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب من اللاعبين.

 

ونجح تاكيس جونياس في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في بطولة الدورى أمام المقاولون العرب، بعد غياب 5 مواجهات.

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