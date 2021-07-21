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احذر من هذه الأمور أثناء تشغيل "التكييف" في الصيف

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يرتكب الكثير من الناس بعض الأخطاء عند تشغيل "التكييف" دون قصد، لذا عليك تجنبها للحفاظ عليه، وللحفاظ على ميزانية منزلك نظرا لأن فاتورة الكهرباء ترتفع عند تشغيله ساعات طويلة.

أخطاء عند تشغيل "التكييف"

ضرورة التحقق من إعدادات كل وحدة

تختلف كل وحدة في درجة البرودة المثالية التي يمكن استخدامها، كما هناك وحدات قد لا تكون تعمل على نظام تشغيل «التدفئة الاحتياطية» المستخدم في فصل الشتاء، كما أن المروحة قد تكون تعمل بصورة أكبر مما هو مطلوب.

غير سلوكياتك في المنزل

تترك الستائر مفتوحة التي تجعل الشمس الحارقة تتدفق في كل أرجاء الغرف الداخلية، ما يرفع درجات حرارتها بصورة كبيرة، أو تطهو طعامك في الشواية الداخلية بالمطبخ ولا تستخدم الشواية الموجودة لديك في الخارج، كل تلك أمور ترفع درجة حرارة المنزل وتجعلك تشغل مكيف الهواء بطاقة أكبر مما هو معتاد.


نظافة التكييف

حافظ على نظافة التكييف الخاص بك، من خلال تنظيف القنوات والخراطيم والفلاتر الخاصة بالتكييف بانتظام، وحاول دوماً تستبدل المرشحات والفلاتر للتأكد من أن المخارج يخرج منها الهواء البارد من دون أي عائق.

الوحدة المناسبة للغرفة

إذا كنت ترغب في تبريد غرفة واسعة وكبيرة، لا تشتري تكييفاً ذا قدرات ضعيفة، والعكس أيضاً لا تشتري تكييفاً ذا قدرات كبيرة لتبريد غرفة ضيقة.

استبدال مكيفات الهواء القديمة

يخسر تكييف الهواء 5% من كفاءته كل عام، وهو ما يعني أنه إذا كان لديك تكييف عمره 20 عاماً، فهذا يعني أنه لن يعمل بصورة جيدة بعد الآن، وعدم الكفاءة يرفع بالتالي تكلفة فاتورة الكهرباء.

الصيانة الدورية

من المهم جداً إجراء الصيانة الدورية كل عام، للاطمئنان على حالة مكيف الهواء، قبل بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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