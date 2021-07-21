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ميلان يعلن إصابة الرئيس التنفيذي للنادي بالسرطان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي في كرة القدم الموسم المنصرم أنه تم تشخيص إصابة رئيسه التنفيذي اليوناني الأصل إيفان جازيديس بسرطان الحنجرة، لكنه يأمل له الشفاء العاجل.

 

أفاد النادي "اللومباردي" في بيان "تمّ تشخيص إصابة رئيسنا التنفيذي إيفان جازيديس بسرطان الحنجرة"، مضيفاً "بناءً على سلسلة واسعة من الاختبارات والفحوص، يتوقع الأطباء أن يتعافى تمامًا.

 

وتابع "سيظلّ إيفان يمارس عمله الاعتيادي أثناء خضوعه للعلاج اللازم في العيادات المتخصصة".

 

وانضم جازيديس المولود في جنوب إفريقيا إلى النادي الإيطالي في عام 2018 بعد تسع سنوات قضاها مع أرسنال الإنجليزي حيث أجرى تغييرًا جذريًا في الهيكل الإداري في استاد الإمارات.

 

من ناحيته، قال جازيديس البالغ 56 عاماً في بيان "بالطبع ليس هناك وقت جيد لتشخيص مرض السرطان"، و"لكن اصبت بنوع من السرطان قابل للشفاء مع تشخيص إيجابي".

 

وتابع "لديّ طاقم طبي على أعلى المستويات ودعم العديد من الأحباء وكل شخص في النادي، وأنا واثق من كل النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح، مع الشفاء التام".

 

وأكد جازيديس أن التشخيص الأولي "يوضح أهمية الفحوص الطبية المنتظمة، حتّى لو لم تكن لديك أعراض".

 

ويأتي الإعلان عن اصابة الرئيس التنفيذي لميلان بالمرض الخبيث في وقت يتحضر النادي لخوض في الموسم المقبل مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 7 مرات، بعد غياب دام 7 أعوام اثر احتلاله للمركز الثاني في الـ "سيري أ" الموسم الماضي خلف جاره وغريمه إنتر.

 

وفي هذا الصدد، قال جازيديس "لدينا فريق قوي داخل وخارج الملعب، وختم "لديّ ثقة كاملة في قدرتهم على دفع نادينا للأمام خلال الأسابيع المقبلة. نراكم قريبًا ودائمًا فورزا ميلان".

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