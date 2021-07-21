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النقد الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 6%

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي في 2021 سيكون بنحو ستة بالمئة، وهو نفس مستوى توقع صادر في أبريل، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

وقالت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.

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