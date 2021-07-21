Advertisements

خلال اتصال هاتفي.. الطيب يهنئ الرئيس بعيد الأضحى ويجدد دعمه لحياة كريمة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
هنأ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله لسيادته بالسَّداد والتأييد في مواجهة كافة التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة

أكد الطيب، دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس في بناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها سيادته من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ حوالي 4 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان