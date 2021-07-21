خلال اتصال هاتفي.. الطيب يهنئ الرئيس بعيد الأضحى ويجدد دعمه لحياة كريمة

هنأ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله لسيادته بالسَّداد والتأييد في مواجهة كافة التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة



أكد الطيب، دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس في بناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها سيادته من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.