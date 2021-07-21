Advertisements

ألابا يعلق على رحيل راموس عن ريال مدريد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

قال المدافع ديفيد ألابا الوافد الجديد لريال مدريد إنه لم ينضم للنادي الإسباني لتعويض القائد السابق سيرجيو راموس.

 

ووصل ألابا، الذي يجيد اللعب في مراكز مختلفة، إلى مدريد في انتقال مجاني من بايرن ميونخ وسيرتدي القميص رقم 4 الذي حمله راموس خلال 16 عاما في سانتياغو برنابيو. وانتقل راموس (35 عاما) إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف. وأكد ألابا أنه لا يشعر بأي ضغط لخلافة راموس.

 

وأبلغ لاعب النمسا مؤتمرا صحافيا "نعرف جميعا أن راموس قضى وقتا طويلا هنا وارتدى هذا الرقم وأصبح قائدا للفريق. لكن في الواقع تحدثت مع النادي بالأمس وأبلغوني أن هذا الرقم هو المتاح فقط حاليا بالتشكيلة ولم أرغب في سؤال لاعبين آخرين عن إمكانية تبديل الأرقام".

 

وأضاف "أتشرف بارتداء القميص رقم أربعة وهذا مصدر فخر وحافز لي لكنني لست هنا لأقارن نفسي بلاعبين آخرين أو لاستبدال أحد. أنا هنا لأكون ديفيد ألابا".

 

ووقع ألابا (29 عاما) على عقد لمدة خمس سنوات مع بطل أوروبا 13 مرة بعدما قضى مسيرته بأكملها مع بايرن حيث فاز بالدوري الألماني عشر مرات بجانب لقبين بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ست مرات.

 

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 10 ساعة

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

09:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

07:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان