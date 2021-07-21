بدرية طلبة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى





وظهرت "طلبة" في الصورة مع خروف غير حقيقي، وكتبت تعيلقا قائله: ""كل عام وحضراتكم بخير عيد أضحى جميل عليكم".





يذكر أن أخر أعمال الفنانة بدرية طلبة بالدراما، كان دورها الذي قدمته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية للعام الماضي.

هنأت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومحبيها بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".