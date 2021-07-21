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متحف قصر محمد علي يعلن شروط قبول المتدربين لعام 2021م

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، عن بدء البرنامج التدريب السنوي "حكاية متحف (4)، لطلبة كليات الآثار، وكلية السياحة والفنادق، كلية الآداب قسم آثار، من داخل القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، والقليوبية". 

ونظرًا للحالة الاستثنائية التى يمر بها العالم الآن، سيتم اختيار الأعداد المقبولة حسب الأولوية لمن يجيد إحدى اللغات الأجنبية، بعد إجراء المقابلة الشخصية، وذلك حفاظًا على الجميع وعدم التكدس أو الإزدحام. 

وشددت إدارة المحتف على الجميع الالتزام بالمعايير وشروط التقديم لمن ينطبق عليه ذلك، مع الحرص على حضور المقابلة الشخصية في الميعاد المحدد، مع إحضار بطاقة الرقم القومي لكل متقدم، وكذا كارنية الكلية. 

يتم التقديم من هنا ، وآخر ميعاد للتقديم والتسجيل يوم 5 يوليو 2021، وسوف يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للمتحف، وموعد المقابلة الشخصية لكل من تم اختيارهم لحضور هذا التدريب لمن انطبق عليه الشروط والمعايير الخاصة بهذا التدريب السنوي.

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مصر متحف محمد علي قصر محد علي السياحة الاثار

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