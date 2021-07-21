متحف قصر محمد علي يعلن شروط قبول المتدربين لعام 2021م

أعلن متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، عن بدء البرنامج التدريب السنوي "حكاية متحف (4)، لطلبة كليات الآثار، وكلية السياحة والفنادق، كلية الآداب قسم آثار، من داخل القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، والقليوبية".





ونظرًا للحالة الاستثنائية التى يمر بها العالم الآن، سيتم اختيار الأعداد المقبولة حسب الأولوية لمن يجيد إحدى اللغات الأجنبية، بعد إجراء المقابلة الشخصية، و ذلك حفاظًا على الجميع وعدم التكدس أو الإزدحام.





وشددت إدارة المحتف على الجميع الالتزام بالمعايير وشروط التقديم لمن ينطبق عليه ذلك، مع الحرص على حضور المقابلة الشخصية في الميعاد المحدد، مع إحضار بطاقة الرقم القومي لكل متقدم، وكذا كارنية الكلية.



