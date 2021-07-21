بريطانيا تطالب الاتحاد الاوروبي تجميد بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن إيرلندا

طلبت الحكومة البريطانية ، من الاتحاد الأوروبي، وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست فى إيرلندا الشمالية، إلى أن يتم التفاوض حول "تغييرات مهمة" فى هذه الإجراءات، التى تشكل مصدر توتر كبير فى المقاطعة البريطانية، بحسب الشرق بلومبرج.





وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية ديفيد فروست، لمجلس اللوردات "نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار تجميد".



