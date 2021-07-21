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مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تمكنت مباحث المنوفية، من إلقاء القبض على قاتل سيدة قرية سدود، بعد نصب عدد من الأكمنة، وجمع المعلومات التي أكدتها تحريات وحدة مباحث منوف.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية قد تقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بنجاح الرائد مراد أبو الدهب رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب إبراهيم الطويل والنقيب مصطفى البش في القبض على "م، ع،م" 24 عامًا، قهوجيًا، مقيم قرية سدود.


وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم القبض عليه، وذلك على خلفية قيامه بقتل "إ، ع، م" 24 عامًا ربة منزل مقيمة في نفس القرية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وكان مركز شرطة منوف التابع لمديرية أمن المنوفية، استقبل بلاغًا أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في قرية "سدود" دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة، وسط حالة من الترقب والذهول بين الأهالي قبل صلاة العيد مباشرة.

وتم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث منوف بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني، أنه فور إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس المباحث ومعاونيه النقيب إبراهيم الطويل والنقيب مصطفى البش إلى مكان الجريمة وجرى سؤال الأهالي.


كما أكد المصدر أن مدير أمن المنوفية أمر بتشكيل فريق بحث جنائىي من قوات مباحث منوف والسادات لسرعة بيان ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن المباحث تقوم بجمع المعلومات من أقارب المجني عليها، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل.

وأوضح المصدر، أن القوات فرضت طوقا أمنيًا حول مسرح الجريمة بقرية سدود دائرة مركز منوف، للتحقيق في الواقعة التي أثارت الذعر بين الأهالي، كونها حدثت أول أيام عيد الأضحى.


مؤكدًا أن النيابة العامة عاينت موقع الجريمة وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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