ياسمين رئيس تتألق بقميص أبيض في أحدث ظهور





وظهرت "رئيس" بقميص أبيض، طويل واعتمدت في تسريحة شعرها على الشعر الملموم، وكتبت تعيلقا قائله: "ستفتح كل الأبواب".





يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عدد من الفنانين منهم مصطفى شعبان وعمرو سعد، ودلال عبد العزيز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

تألقت الفنانة ياسمين رئيس،في أحدث ظهور لها حيث شاركت عدد من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".