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كريم محمود عبد العزيز يروج لحلقته مع منى الشاذلي
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 09:56 م
مي مرسي
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روج الفنان كريم محمود عبد العزيز لحلقته اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي،وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب كريم محمود عبد العزيز قائلا: "برنامج معكم منى الشاذلي
دلوقتي على CBC
أتمنى تعجبكم الحلقة 😊🙏🏻".
و على الجانب الآخر روج كريم محمود عبد العزيز لأحدث أعماله السينمائية والتي حمل عنوان «موسى» بصورة كتب عليها بعض الكلمات الخاصة بمحتوى الفيلم، وقال"ما لقتش لحم ودم أصاحبه قررت أصاحب كوم حديد"، معلقًا أسفل الصورة نصًا ترويجيًا للفيلم قائلاً: " يوم 11 أغسطس في كل السينمات فيلم موسى".
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