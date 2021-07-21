أسعار النفط تعاود التراجع بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية





انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير للقطاع زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات كورونا قد يقلص الطلب على الوقود.





تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 68.98 دولار للبرميل في الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، متخلية عن بعض مكاسب يوم الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1 بالمئة.





ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم الثلاثاء.





وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة إن السوق “تعرضت لبعض الضغوط أوائل المعاملات الصباحية اليوم بعد تقرير مخزونات مفاجئ ينبئ بتراجع أسعار النفط من معهد البترول الأمريكي.”





وقال مصدران بالسوق إن أرقام المعهد تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو.





كان عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات حوالي 4.5 مليون برميل في المتوسط.





ويرقب المستثمرون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمعرفة إن كانت ستؤكد زيادة المخزونات، وهو ما سيأتي عقب تراجعات دامت لثمانية أسابيع متتالية.