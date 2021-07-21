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واشنطن تعلن سحب 95% من قواتها فى أفغانستان

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، استكمال سحب 95 فى المئة من القوات الأمريكية من أفغانستان، لافتاً إلى أن القوات المتبقية "ستتولى مهمة الحفاظ على حضورنا الدبلوماسي، بحسب "روسيا اليوم"".

 

وقال ميلى إن "لدى الجيش الأفغانى كل القدرات للدفاع عن دولتهم"، مضيفاً أن "قواتنا ستكون مستعدة لأى سيناريوهات فى أفغانستان".

 

وأكد الدعم الأميركى للجيش الأفغاني، "وفق توجيهات الرئيس الأميركى جو بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن"، مشيراً إلى أن "مستقبل أفغانستان بأيدى الشعب الأفغانى وجيشه وحكومته".

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