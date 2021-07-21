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أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية، حول احتفال الفنانة ريم سامي شقيقة الفنان محمد سامي، برجل الأعمال طارق هيمن، وهو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل.

ومن المقرر إقامة حفل الخطوبة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين.

وكانت آخر أعمال ريم سامي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة.


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