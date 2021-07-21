Advertisements

في أولى تجاربه الودية.. برشلونة يكتسح ناستيك برباعية نظيفة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

حقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على ضيفه ناستيك دي تاراجونا، في أول مباراة ودية للفريق الكاتالوني، إستعداداً للموسم الجديد، بنتيجة (4-0).

 

وضع المهاجم الألباني ري ماناج البارسا في المقدمة عند الدقيقة الـ 60، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منقطة الجزاء، إستقرت في المرمى.

 

وعند الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، أضاف الجناح أليكس كويادو ثاني أهداف كتيبة البلاوجرانا.

 

ثم أضاف المتألق ماناج الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 86، والدقيقة الـ 90 (ركلة جزاء).

أخبار تهمك

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ أقل من ساعة

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

منذ ساعة و 11 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

10:27 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

11:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان