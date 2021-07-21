في أولى تجاربه الودية.. برشلونة يكتسح ناستيك برباعية نظيفة

حقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على ضيفه ناستيك دي تاراجونا، في أول مباراة ودية للفريق الكاتالوني، إستعداداً للموسم الجديد، بنتيجة (4-0).

وضع المهاجم الألباني ري ماناج البارسا في المقدمة عند الدقيقة الـ 60، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منقطة الجزاء، إستقرت في المرمى.

وعند الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، أضاف الجناح أليكس كويادو ثاني أهداف كتيبة البلاوجرانا.

ثم أضاف المتألق ماناج الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 86، والدقيقة الـ 90 (ركلة جزاء).