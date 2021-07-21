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الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مسؤولو نادي الزمالك بشكل رسمي، دخول مصطفى فتحي فى صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك تتمسك بالإبقاء على مصطفى فتحي، وعودته فى الموسم الجديد، بعد تألقه خلال مشاركاته مع نادي سموحة.

 

وحاولت إدارة بيراميدز ضم مصطفى فتحي فى صفقة تبادلية مع بعض العناصر التى يرغب الفريق السماوي فى ضمها خلال الموسم الجديد.

 

كما يرغب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، فى ضم مصطفى فتحي فى صفقة تبادلية مع نادي الزمالك، ولكن هناك رفضًا تامًا من جانب إدارة الزمالك.

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