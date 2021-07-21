مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

تراجع مسؤولو النادي الأهلي، بشكل كبير عن فكرة التعاقد مع المحترف الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم جاكسون موليكا، بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، فى أكثر من فترة سابقة قبل أن يخرج من حسابات الفريق.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن ابتعاد المحترف الكونغولي جاكسون موليكا عن حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بالتزامن مع رغبة اللاعب فى البقاء فى أوروبا وعدم العودة للعب فى القارة الأفريقية.

ويضع موسيماني كل تركيزه على التعاقد مع جناحين من العيار الثقيل، ولم يفكر حتى هذه اللحظة فى ضم مهاجم جديد.