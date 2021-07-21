تعرف على تفاصيل انتقال ألابا إلى ريال مدريد ومسيرته مع بايرن ميونخ

تعرف على تفاصيل انتقال ألابا إلى ريال مدريد ومسيرته مع بايرن ميونخ
انتقل
اللاعب النمساوي دافيد ألابا إلى نادي ريال مدريد حيث وقع عقد لمدة 5 سنوات وذلك
عقب رحيل المدافع سيرجيو راموس من صفوف ريال مدريد وانتقاله لنادي باريس سان
جيرمان، والجدير بالذكر أن قضى المدافع ألابا 13 عام مع بايرن ميونخ وحقق معه
عدد كبير من البطولات.
مسيرته
مع بايرن ميونخ :
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شارك في أكثر من 350 مباراة.
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وفاز معهم بالدوري الألماني 9 مرات.
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وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين عام 2013، وعام 2020.
إنجازات
اللاعب :
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تم اختياره كأفضل لاعب نمساوي للعام لمدة 6 سنوات بشكل متتالي من عام 2011 إلى
عام 2016.
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تم اختياره لتمثيل منتخب النمسا في بطولة أمم أوروبا عام 2016.
انتقالات
اللاعب :
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بدأ ألابا مسيرته الكروية عام 2009 بنادي بايرن ميونخ.
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ثم انتقل إلى نادي هوفنهايم عام 2010.
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ثم عاد إلى بايرن ميونخ عام 2011.
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وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي ريال مدريد.