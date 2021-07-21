تعرف على تفاصيل انتقال ألابا إلى ريال مدريد ومسيرته مع بايرن ميونخ

انتقل اللاعب النمساوي دافيد ألابا إلى نادي ريال مدريد حيث وقع عقد لمدة 5 سنوات وذلك عقب رحيل المدافع سيرجيو راموس من صفوف ريال مدريد وانتقاله لنادي باريس سان جيرمان، والجدير بالذكر أن قضى المدافع ألابا 13 عام مع بايرن ميونخ وحقق معه عدد كبير من البطولات.

مسيرته مع بايرن ميونخ :

- شارك في أكثر من 350 مباراة.

- وفاز معهم بالدوري الألماني 9 مرات.

- وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين عام 2013، وعام 2020.

إنجازات اللاعب :

- تم اختياره كأفضل لاعب نمساوي للعام لمدة 6 سنوات بشكل متتالي من عام 2011 إلى عام 2016.

- تم اختياره لتمثيل منتخب النمسا في بطولة أمم أوروبا عام 2016.

انتقالات اللاعب :

- بدأ ألابا مسيرته الكروية عام 2009 بنادي بايرن ميونخ.

- ثم انتقل إلى نادي هوفنهايم عام 2010.

- ثم عاد إلى بايرن ميونخ عام 2011.

- وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي ريال مدريد.