"أول يوم أنزل"..فيفي عبده في حفل الهضبة بالساحل





وكتبت "عبده" تعليقا على الفيديو قائله: "النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه".





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو من حضورها حفل الهضبة عمرو دياب اليوم بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".