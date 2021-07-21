تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، الاتفاق مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقد الأخير.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم القادم صيف ٢٠٢٢، حيث يحصل معلول على مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد.

وحسب مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، فإن معلول سيجدد للأهلي موسمين إضافيين لنهاية 2024، وسيتم تعديل عقده على أن يحصل على مليون و300 ألف دولار في الموسم.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية وذالك للمرة العاشرة في تاريخه.