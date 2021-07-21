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روما يعلن إعارة نجم الفريق إلى لايبزيج الألماني

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعار نادي روما جناحه الهولندي الشاب جاستين كلويفرت إلى نيس الفرنسي لمدة موسم، في اتفاق يتضمن خيار الشراء النهائي مقابل 15 مليون يورو، والذي سيصبح إجباريا حال تحقيق اللاعب لعدد من الالتزامات الرياضية.

 

وأفاد النادي الإيطالي في بيان له إلى إعارة كلويفرت (22 عاما) لصفوف نيس حتى 30 يونيو 2022.

 

وأضاف نادي العاصمة الإيطالية أن الاتفاق ينص على أحقية نيس في الحصول على الحقوق الكاملة للاعب مقابل 15 مليون يورو، وسيصبح شراؤه إجباريا حال استيفاءه شروطا رياضية معينة.

 

ولعب كلويفرت 68 مباراة وسجل 9 أهداف بصفوف "الذئاب"، لكنه لم يتأقلم بشكل كامل على كرة القدم الإيطالية، وكان قد لعب معارا الموسم الماضي لصفوف لايبزيج الألماني.

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