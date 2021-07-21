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من قلب تونس.. الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل أحمد خليل، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي التونسي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن وكيل أعمال أحمد خليل تواصل مع يوسف العلمي، رئيس نادي الإفريقي التونسي، وأبلغه بأن اللاعب لن يجدد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، نظرًا لضعف المقابل المادي المعروض عليه.

وتابعت الصحيفة، أن أحمد خليل لديه عرضًا من نادي قونيا سبور التركي بالإضافة إلى عرض من نادي الجونة.

وأشارت الصحيفة، أن أحمد خليل دخل أيضًا دائرة حسابات نادي الزمالك لتعويض التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

ويسعى نادي الزمالك في دخول للميركاتو الصيفي مبكرًا من أجل تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي، على رأسها خط الوسط.

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