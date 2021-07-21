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ليفربول يقدم عرضا مغريا لضم نجم أتلتيكو مدريد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يصر نادي ليفربول على ضم لاعب فريق أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض رحيل جورجينيو فينالدوم.

 

ووفقاً لصحيفة " ميرور " البريطانية، فإن ليفربول عرض على أتلتيكو مدريد 40 مليون يورو بالإضافة الى ضم جوردان هندرسون أو شيردان شاكيري، مقابل ساؤول.

 

وينتهي عقد هندرسون في 2023 وهناك شكوك حول استمراره في الريدز، في حين لا يعد شاكيري لاعباً أساسياً في الريدز ، ولذلك فإن النادي يريد التخلص منه.

 

يذكر أن تقارير صحفية قد زعمت بأن أتلتيكو مدريد وبرشلونة يتفاوضان على ابرام صفقة تبادلية بموجبها ينتقل ساؤول الى برشلونة مقابل عودة جريزمان الى أتلتيكو.

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