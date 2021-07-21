اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أفغانستان من أكثر الأماكن فتكا بالمدنيين

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أفغانستان تعد من أكثر الأماكن فتكا بالمدنيين في العالم مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلون مايقرب من نصف إجمالي الخسائر فى صفوف المدنيين فى الوقت الذى تكافح المجتمعات هناك فى مواجهة العنف المتزايد خلال الاشهر الماضية اضافة الى التصاعد القاتل لفيروس كورونا.





وأشارت اللجنة إلى انها ساعدت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 49 الفا و 500 جريح حرب فى الحصول على مزيد من العلاج والرعاية وذلك بمعدل يصل إلى 270 شخصا كل يوم يحتاجون إلى علاج لما غالبا ما يكون إصابات خطيرة للغاية ومؤلمة لتغيير حياتهم ونوه التقرير الى انه تم علاج 2366 جريحا في مستشفى مرويس في قندهار خلال النصف الأول من العام الجاري أى اكثر من ضعف عدد المرضى خلال نفس الفترة من العام الماضى .





ولفت التقرير إلى أن خدمات إعادة التأهيل البدني وتقويم الأطراف سجلت اكثر من 7130 مريضا جديدا فى نفس الفترة بمعدل 40 شخصا كل يوم وأوضح التقرير ان من بين هؤلاء أكثر من 700 شخص تعرضوا لبتر أحد أطرافهم أو فى المتوسط أربعة أشخاص يوميا يعانون من هذه الحالة وافاد التقرير بان فرق اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى 7 مراكز لاعادة التاهيل البدنى فى جميع انحاء افغانستان ساعدت فى الاجمالى ما يقرب من 80 ألف شخص منذ يناير فى وقت يتصاعد فيه العنف فى البلاد .





وناشدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في أفغانستان ايلوى فيليون جميع أطراف النزاع ببذل المزيد لحماية المدنيين من الأذى مضيفة أن اشتداد العنف المرتبط بالنزاع وتزايد انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية للمياه أو الكهرباء ونقص الوصول والهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين هي من بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على حياة الأفغان.





وأوضحت أن أكثر من اربعة عقود من النزاع المسلح فى البلاد دمر تقريبا نظام الرعاية الصحية واصبح الوصول الى الرعاية الصحية من بين الاحتياجات الانسانية الاكثر الحاحا هناك



