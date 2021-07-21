Advertisements

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن تعرضه لأمراض بسبب فيلم "موسى"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن تفاصيل بدايته في عالم الفن، حيث حصره صناع الأعمال في الأدوار الكوميدية.

وقال كريم محمود عبد العزيز، أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" لـ منى الشاذلي: "ودى مكنتش دماغى ولا ده كان نفسى فيه.. كان نفسى أعمل حاجة فيها تركيز.. ومرة كنت قاعد في الساحل فكلمنى بيتر ميمى وقال لى فكرة فيلم موسى.. وأنا ما صدقت".

وأضاف "محمود عبد العزيز"، أنه سعيد جدا لمشاركته في فيلم "موسى"، حيث انفصل عن حياته بشكل كبير لتأدية الدور،وتابع: "مراتى وأخويا شاهدوا انعزالى خلال فترة تصوير الفيلم.. وقالوا ليا لو هيعمل فيك كدا بلاش الفيلم ده.. خاصة أننى بدأت أمرض كثيراً فى تلك الفترة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ أقل من ساعة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خاص.. فريق فيلم "موسى" يستأنفون تصويره بعد رمضان

سمر مرسي ضيف شرف فيلم "موسى"

فهد شلبي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم "موسى"

"فركش" تصوير فيلم "موسي" لـ كريم عبدالعزيز

الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى" للمخرج بيتر ميمي

كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم "موسي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

10:27 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

11:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان