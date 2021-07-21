كريم محمود عبد العزيز يكشف عن تعرضه لأمراض بسبب فيلم "موسى"





وقال كريم محمود عبد العزيز، أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" لـ منى الشاذلي: "ودى مكنتش دماغى ولا ده كان نفسى فيه.. كان نفسى أعمل حاجة فيها تركيز.. ومرة كنت قاعد في الساحل فكلمنى بيتر ميمى وقال لى فكرة فيلم موسى.. وأنا ما صدقت".





وأضاف "محمود عبد العزيز"، أنه سعيد جدا لمشاركته في فيلم "موسى"، حيث انفصل عن حياته بشكل كبير لتأدية الدور،وتابع: "مراتى وأخويا شاهدوا انعزالى خلال فترة تصوير الفيلم.. وقالوا ليا لو هيعمل فيك كدا بلاش الفيلم ده.. خاصة أننى بدأت أمرض كثيراً فى تلك الفترة".

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن تفاصيل بدايته في عالم الفن، حيث حصره صناع الأعمال في الأدوار الكوميدية.