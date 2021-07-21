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فوائد الجزر للحامل وأضرار الإفراط في تناوله

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يجب على المرأة الحامل تناول الأطعمة الصحية التي تفيد الجسم والجنين، لذلك يقدم موقع "لافام" في السطور التالية فوائد الجزر للحامل وأضرار الإفراط في تناوله.

فوائد الجزر للأطفال وأضرار الإفراط في تناوله

القيمة الغذائية للجزر

الجزر من الخضراوات الجذرية المشبَّعة بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وطاقة بمقدار 41 كالوري لكل 100 جم، إضافة إلى الكربوهيدرات، والسكر، والبروتين، والدهون.

ويحتوي أيضًا على فيتامينات C وA وB6 وK، إلى جانب الكالسيوم، والصوديوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، وغيرها من المعادن المهمة.

فوائد الجزر للحامل

لأن الجزر يحتوي على هذه الكمية الهائلة من العناصر الغذائية فمن المهم تناوله كما هو، أو مطبوخاً، أو على هيئة عصير، ففيتامين A الموجود فيه يساعد في نمو عينَي الجنين.

بينما يقوي فيتامين C جهاز المناعة لديه ولدى أمه، ويزيد الكالسيوم من صلابة عظام وأسنان الطرفين، ويساهم المنجنيز في تكوين غضاريف الجنين.

كذلك يحتوي الجزر على الحديد، وفيتامين C اللذين يساعدان في تجنب الإصابة بفقر دم الحمل.

أما الألياف فتساعد الأم في التغلب على مشكلات الإمساك التي تحصل للحامل، ويقي البوتاسيوم والمغنيسيوم الحامل من التشنجات في عضلات القدمين، وهو ما تعاني منه كثير من الحوامل، ويعمل الجزر أيضاً على الحفاظ على مستوى ضغط الدم


أضرار الإفراط في تناول الجزر

على الرغم من الفوائد العظيمة التي يمنحها الجزر للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يسبِّب مشكلة كبيرة، فأي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده.

حيث أن الكمية الزائدة من "البيتا كاروتين" في نظام الأكل قد تعرض الأم إلى الإصابة بالسرطان.

كما أن استهلاك كميات كبيرة من الجزر قد تحول لون الجلد إلى الأصفر الشاحب "كاروتينيميا"، إضافة إلى إصابة الحامل بالصداع والخمول.

لذلك يجب الاعتدال في تناوله وأي صنف غذائي مهما كانت فوائده.

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