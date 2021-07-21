بمشاركة مصطفى محمد.. جالطة سراي يسقط بخماسية أمام آيندهوفن

شارك نجمنا المصري مصطفى محمد في سقوط فريقه جالطة سراي أمام مضيفه "بي إس في آيندهوفن" الهولندي بنتيجة 1-5 في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، في ذهاب تصفيات التأهل الثانية إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتلقى الفريق التركي هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية بعد خطأ فادح من حارس مرماه الأوروجوياني "موسليرا" استغله اللاعب "إيران زاهافي" والذي عاد وسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 35، قبل أن يقلص "إيمري كيلينك" النتيجة لـ "جلطة سراي" في الدقيقة 42.

ومع مطلع الشوط الثاني عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثالث عن طريق الألماني "ماريو جوتزه" في الدقيقة 51، قبل أن يكمل زاهافي "الهاتريك" في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 88 عاد "موسليرا" وارتكب خطأ جديدًا كلف فريقه هدفًا خامسًا سجله اللاعب "جوتزه".

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ولم ينجح في مساعدة فريقه في مباراة صعبة.