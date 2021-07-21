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"زعلت من وصية والدتي".. راغب علامة يكشف أسرار لأول مرة عن حياته

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث المطرب راغب علامة، عن تفاصيل خاصة في حياته الأسرية، وذلك أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "سهرانين" للفنان أمير كرارة.

وقال "علامة" عن حياته الأسرية: "لمة العائلة كانت أحلى شيء، ولما اتوفوا في حاجة كبيرة وقعت، واحنا 8 أولاد 5 شباب و3 بنات وكنا كلنا بنتجمع يوم الأحد، ووالدتى كانت بتنبسط لما تشوف ناس كتير حواليها في المنزل، وكمان كانت مرجعية للعائلة وأى حد عنده مشكلة بيجى لوالدتى".

وتابع "علامة": "لما بدأت أشتغل وأتقاضى فلوس نقلت والدى ووالدتى لبيت أكبر، وحتى الآن رافض أبيعه من بعد وفاتهم، وأنا للأسف زعلت شوية من وصية والدتى، لأنها كانت موصيانا إننا نوزع كل حاجة وأغراضها الخاصة والدهب وفرش المنزل، بس ده زعلنى لأن كل ركن فيه ذكريات، بس أنا تمسكت بعدم بيع المنزل".

وأضاف راغب علامة: "أنا كنت مرتبط بوالدى ووالدتى، ولكن والدى كان طيب وأغلب وقته بيتسلى مع أصحابه وبيحب يلعب طاولة معه، لكن والدتى كانت قائد للعائلة كلها، وربت 8 أولاد وكانت بتوزع شغل البيت عليها وتنظيفه وفى موقف طريف بفتكره لها لما نزلت تشترى مشتريات فكنا بنتزحلق وقت تنظيف الأرض، وأنا بدفع شقيقى في اتجاه الباب وفى نفس الوقت رجعت وبتفتح الباب في نفس الوقت وراحت ضرباه على وجهه".

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