Advertisements

بريطانيا تقر زيادة أجور الكوادر الطبية بنسبة 3%

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن كوادر الخدمات الصحية الوطنية (NHS) سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 3%، بموجب توصيات هيئة مستقلة لمراجعة الرواتب.

وأوضحت الحكومة أن زيادة رواتب الممرضات والمسعفين والاستشاريين وأطباء الأسنان ستكون بمفعول رجعي يشمل أبريل 2021.

ووفقا للحسابات الحكومية فإن هذه الزيادة ستعادل 1000 جنيه إسترليني سنويا، بينما ستبلغ الزيادة المصروفة للحمالين وعمال النظافة حوالي 540 جنيها سنويا.

وتأتي هذه الزيادة بعد أن قدمت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في مارس اقتراحا بزيادة أجور موظفي NHS بنسبة 1% فقط.

إلا أن هذا الاقتراح شهد معارضة شديدة كونه لا يعكس التضحيات التي قدمها الموظفون في ظل جائحة كوفيد-19 والضغط الكبير الذي تعرضوا له.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي تجميد أجور القطاع العام للفترة 2021-2022، مع استثناءات لمن يتقاضون رواتب أقل من 24000 جنيه إسترليني سنويا وموظفي NHS.

 

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

منذ ساعة و 11 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 11 ساعة

مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

10:27 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

11:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان