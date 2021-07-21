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أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط نحو 4% اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.53 دولار بما يعادل 3.7% لتصل إلى 71.88 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أو ما يعادل 4% لتسجل 69.89 دولار للبرميل.

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو 7% الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.

وتفاقمت عمليات البيع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وجاءت المكاسب اليوم على الرغم من زيادة مخزونات الخام الأميركية للمرة الأولى منذ مايو.

وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام زادت على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل. وكان محللون يتوقعون انخفاضا 4.5 مليون برميل.

ولكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت انخفاضا 121 ألف برميل و1.3 مليون برميل على الترتيب.

وقال محللو J. P. Morgan إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي في المتوسط 99.6 مليون برميل يوميا في أغسطس، بارتفاع 5.4 مليون برميل يوميا عن أبريل.

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