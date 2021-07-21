تتبيلة اللحمة المشوية في الفرن.. وصفات شهية في عيد الأضحى 2021

تريد ربات المنزل الحصول على أفضل تتبيلة للحمة المشوية في عيد الأضحى 2021، لذلك يقدم موقع "لافام" تتبيلة اللحمة المشوية ووصفات الطهي اللازمة لتحضيرها.





تتبيلة اللحمة المشوية





لحمة خالية من العظم

بصلة

ملح وفلفل أسود

خل

روز ماري مفروم

دبس الرمان





طريقة تحضير اللحمة المشوية بالتتبيلة





- قطعي اللحمة بالشكل المناسب، ويفضل أن تكون قطعا صغيرة حتى يسهل تسويتها.





- في وعاء ابشري البصل والملح والفلفل الأسود والخل ودبس الرمان والروز ماري المفروم جيدًا، وضعي اللحمة في الخليط واتركيها في الثلاجة يوم كامل.





- في طاسة مدهونة زيت ضعي اللحمة و شوحيها من كافة الجوانب حتى تتأكدي من تسويتها.





- ضعي اللحمة في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس.









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