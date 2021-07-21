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تتبيلة اللحمة المشوية في الفرن.. وصفات شهية في عيد الأضحى 2021

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:01 م
تتبيلة اللحمة المشوية
تتبيلة اللحمة المشوية
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تريد ربات المنزل الحصول على أفضل تتبيلة للحمة المشوية في عيد الأضحى 2021، لذلك يقدم موقع "لافام" تتبيلة اللحمة المشوية ووصفات الطهي اللازمة لتحضيرها.

تتبيلة اللحمة المشوية

لحمة خالية من العظم
بصلة
ملح وفلفل أسود
خل
روز ماري مفروم
دبس الرمان

طريقة تحضير اللحمة المشوية بالتتبيلة

- قطعي اللحمة بالشكل المناسب، ويفضل أن تكون قطعا صغيرة حتى يسهل تسويتها.

- في وعاء ابشري البصل والملح والفلفل الأسود والخل ودبس الرمان والروز ماري المفروم جيدًا، وضعي اللحمة في الخليط واتركيها في الثلاجة يوم كامل.

- في طاسة مدهونة زيت ضعي اللحمة و شوحيها من كافة الجوانب حتى تتأكدي من تسويتها.

- ضعي اللحمة في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس.


تتبيلة آخرى للحمة المشوية 

لحم الخروف : 500 جرامًا (أو لحم عجل، بدون دهن، مقطع مكعبات) 
البصل : 1 حبة (مفروم)
الثوم : 3 فصوص (مهروس) 
مرق اللحم : كوب (أو مرق الخضار) 
الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
ملح : ملعقة صغيرة 
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
السمنة : ملعقة كبيرة (مذابة) 
أعشاب : ملعقة صغيرة (مجففة) 
ملح : نصف ملعقة صغيرة 
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 


طريقة طهي اللحم

- سخني الفرن على حرارة 250 درجة.

- تبلي مكعبات اللحم بالملح والفلفل.

- سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار غير لاصقة على حرارة متوسطة إلى عالية.

- أضيفي مكعبات اللحم للزيت في المقلاة وقلبيه حتى يتحمر ويصبح لونه بني.

- أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس للحم وقلبي لمدة دقيقتين.

- أضيفي المرق وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 3 ساعات حتى ينضج تقريبا.

- اخلطي الجزر والفطر والملح والفلفل وضعيه في صينية الفرن.

- أضيفي السمنة المذوبة له.

- أضيفي اللحم المسلوق مع القليل من المرق للخضار وغطي صينية الفرن بورق القصدير وأدخليه للفرن لمدة 30 دقيقة.

- أزيلي ورق القصدير وحمري وجه الصينية وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة. 

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