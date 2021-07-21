بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد، خلال منشور نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة من (٣٦ إلى ٣٤) درجة، وعلى السواحل الشمالية ٣٠ درجة.



وأوضحت أن الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يقلل الاحساس بدرجة الحرارة وبنسبة الرطوبة على معظم الأنحاء.

