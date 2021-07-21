Advertisements

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة على شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، خلال منشور نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة من (٣٦ إلى ٣٤) درجة، وعلى السواحل الشمالية ٣٠ درجة.

وأوضحت أن الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يقلل الاحساس بدرجة الحرارة وبنسبة الرطوبة على معظم الأنحاء.

أخبار تهمك

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

11:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

10:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان