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فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
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طرح المطرب فضل شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "عايشين ومش عايشين"، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"عايشين و مش عايشين"  كلمات رؤوف رأف، وألحان  ـأحمد العمر و محمد الأيوبي، توزيع و مكس و ماستر : عمرو الخضري، مدير إنتاج : ماجد سليمان، صولو أكورديون : محمود شاهي، جيتار : مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.

وتقول الأغنية بعض الكلمات منها: "العشق نظرة عين دابت عيون فيها .: الروح بتعشق روح ولا حد ماليها عايشين ومش عايشين ايام نقضيها".

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