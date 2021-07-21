فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين"





"عايشين و مش عايشين" كلمات رؤوف رأف، وألحان ـأحمد العمر و محمد الأيوبي، توزيع و مكس و ماستر : عمرو الخضري، مدير إنتاج : ماجد سليمان، صولو أكورديون : محمود شاهي، جيتار : مصطفى نصر، بيز جيتار: سيكا، ناي: محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، كلارنيت: حموسو.





وتقول الأغنية بعض الكلمات منها: "العشق نظرة عين دابت عيون فيها .: الروح بتعشق روح ولا حد ماليها عايشين ومش عايشين ايام نقضيها".

طرح المطرب فضل شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "عايشين ومش عايشين"، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".