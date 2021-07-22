أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحي اليوم الخميس 22-7-2021

استقرت أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الخميس، بعد أن مر بحالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس ليربح 5 جنيهات ليفقدهم في نهاية التعاملات.





أسعار الذهب في في مصر:





سجل سعر الذهب في مصر، اليوم، عيار (18) سجل 677.25 جنيها للجرام، وعيار (24) سجل 902.75 جنيهات للجرام، والذهب عيار (21) يبلغ 790 جنيها، وبلغ جنيه الذهب 6320 جنيها.