Advertisements

أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحي اليوم الخميس 22-7-2021

الخميس 22/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الخميس، بعد أن مر بحالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس ليربح 5 جنيهات ليفقدهم في نهاية التعاملات.

أسعار الذهب في في مصر:

سجل سعر الذهب في مصر، اليوم، عيار (18) سجل 677.25 جنيها للجرام، وعيار (24) سجل 902.75 جنيهات للجرام، والذهب عيار (21) يبلغ 790 جنيها، وبلغ جنيه الذهب 6320 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفقد 8 لاعبين أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يؤجل انتقال نجمي الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

مباحث منوف تكشف لغز ذبح سيدة اول أيام عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

أنباء عن خطوبة ريم سامي لرجل أعمال شهير في أغسطس المقبل

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

منذ ساعة و 8 دقيقة

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الخميس 5-7-2018 في السوق تعاملات

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 5/7/2018

أسعار الذهب خلال تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر المبارك

أسعار الذهب المحلي في بداية تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/11/2019.. وتوقعات بعودة التذبدب في سعر المعدن الأصفر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:39 م

محامي وفاء عامر يعلن تقديمه بلاغ للنائب العام لهذا السبب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

مهاجم من ذهب.. الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

11:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

الزمالك يرفض طلب بيراميدز في الصفقة التبادلية

10:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان